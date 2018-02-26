ВАР не будет использоваться в следующем розыгрыше Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин сказал, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) не будет использоваться в матчах Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Глава европейского футбола отметил, что не выступает против внедрения этой технологии.

- Знаю, что будет заседание Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), - цитирует ТАСС Чеферина. - Не думаю, что они пропишут правило использования ВАР в Лиге чемпионов. Со следующего сезона мы совершенно точно не будем использовать ВАР в Лиге чемпионов.

Я не против этой системы, но мы должны объяснить всем, как эта система работает, в первую очередь болельщикам. И отличная возможность тому предоставится на чемпионате мира в России. ВАР может стать хорошим проектом, но не надо спешить.

Напомним, в 2016 году IFAB утвердил тестирование системы видеопомощи арбитрам. Решение об использовании ВАР на чемпионате мира-2018 в России должно быть утверждено 3 марта на заседании организации.

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