Ван Дейк: "Финал Лиги чемпионов – самая важная игра в моей жизни"

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк считает, что предстоящий финал Лиги чемпионов является наиболее значимой игрой для всех игроков команды. "Красные" встретятся с мадридским "Реалом".

– Это самый важный матч для меня, – цитирует голландца Marca, – ключевая игра в самом лучшем клубном соревновании. В "Реале" играют хорошие игроки на всех позициях, но мне безразлично, кто конкретно будет играть против меня. Лучшее, что мы можем делать, – это прессинговать, обороняться и забивать голы. Мы будем готовыми ко всему.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов ван Дейк провел 5 игр.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию.