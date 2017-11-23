Валерий Непомнящий: "Спартаку" по силам пробиться в плей-офф Лиги чемпионов"

Российский тренер Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" отметил, что по скорости ведения игры "Спартак" соответствует европейским стандартам. Специалист также добавил, что москвичам по силам пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

– У "Спартака" больше шансов пробиться в 1/8 финала?

– Намного! "Ливерпуль" не производит впечатления команды, которую нельзя победить на выезде. Мне кажется, с ней будет легче справиться, если спартаковцы сразу возьмут игру под контроль, лишат соперника мяча. Никто не любит бегать вхолостую, англичане – особенно. Впрочем, тут на первый план выходит другая проблема.

– Какая же?

– От "Спартака" не знаешь, чего ждать. Команда настроения. Без внутреннего стрежня. Если в ЦСКА есть лидеры в каждой линии, то в "Спартаке" – лишь Глушаков.

– Для "Спартака" третье место в групповом турнире Лиги чемпионов – потолок?

– Нет! Пробиться в плей-офф вполне реально. По скорости ведения игры команда соответствует европейским стандартам. Но футболисты "Марибора" нашли противоядие. При потере мяча все, сломя голову, неслись назад, наглухо перекрывали зоны. Спартаковцы к этому оказались не готовы.

– В понедельник суперматч "Спартак" – "Зенит". Кто фаворит?

– Понятно, для хозяев взять реванш после разгрома в первом круге – дело чести. Однако "Спартак" непредсказуем. "Зенит" – тем более. Крупная победа над "Тосно" в прошлом туре меня не убедила. Проблем у команды достаточно. В распоряжении Манчини много хороших футболистов. Но, по-моему, он до сих пор не разобрался, кто на что способен. Уверен, нас ждет захватывающий, интересный матч, с обилием голов. А счет… Если "Спартак" победит 5:1, я не удивлюсь. Но и 5:1 в пользу "Зенита" точно не станут шоком. (Александр КРУЖКОВ)

Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" пройдет в понедельник, 27 ноября. Начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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