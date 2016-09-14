Валерий Непомнящий: "После гола на 45-й минуте для "Ростова" все было кончено"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в интервью "СЭ" признался, что не ждал от "Ростова" успешной игры в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией" (0:5). При этом он отметил, что пенальти, с которого мюнхенцы открыли счет, был спорным.

– Сергей Андреев накануне матча сообщил, что для "Ростова" даже 0:3 в Мюнхене будет нормальным результатом. Вы тоже иллюзий не питали?

– Неужели у кого-то они были? Разница в классе слишком велика. Когда перед игрой у меня поинтересовались прогнозом, сказал, что первый тайм завершится со счетом 2:0 в пользу "Баварии". Про второй ничего говорить не стал. Хотя до пенfoльти "Ростов" сопротивлялся достойно. Да и потом какое-то время держался. Но после гола Мюллера на 45-й все было кончено.

– Пенальти спорный?

– Еще бы! Начнем с того, что привел к нему совершенно необязательный угловой. Терентьев мог вынести мяч куда угодно. Когда Гацкан и Левандовски боролись в штрафной, мне показалось, правила нарушали оба. В России такие эпизоды арбитры чаще всего оставляют без внимания, на захваты закрывают глаза. Вот и привыкли наши защитники при опеке активно работать руками, не позволяя нападающему стартануть. Гацкан, наверное, думал – раз судья из Англии, даст поиграть. А тут… Когда Тэйлор свистнул, я сразу вспомнил, как в Советском Союзе прибивали гостей. (Александр КРУЖКОВ)