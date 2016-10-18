16:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Валерий Непомнящий: "Не вижу, кто бы реально мог заменить Дзагоева и Еременко"

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Монако" отметил потери в составе армейцев в лице полузащитников Романа Еременко и Алана Дзагоева. Финн отбывает дисквалификацию УЕФА, тогда как россиянин восстанавливается от травмы.

– Заменить Дзагоева и Еременко будет очень сложно, – цитирует "Р-Спорт" Непомнящего. – Это головоломка. Я, честно говоря, не вижу, кто бы мог их реально заменить. Не буду лукавить – ответа на этот вопрос у меня нет.

Натхо должен прибавлять от матча к матчу. Мне кажется, что он играет ниже своего потенциала, но это связано только с тем, что сейчас он слишком напряжен. А в таких матчах он должен себя проявить. Хочу пожелать ЦСКА удачи.

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http://rsport.ru/football/20161018/1110961609.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

П_о_в_а_р переживальщик. :))) Думаю, не вернут его. Да и если вернут, даст ли результат. Поговаривают, что и он сам не рвется сюда.

17:01

П_о_в_а_р

Витиньо надо возвращать.

16:53

Андерсен 6111

... а менять то их некем... Кузьмич прав, но это понимают все, кто интересуется футболом.

16:52

Андерсен 6111

Блудный Свин! рекомендую посмотреть историю ЦСКА: когда армейцы завоёвывали чемпионства и когда появились в команде многоуважаемый Валерий Кузьмич и Гончаренко! Посмотри по годам хотя бы!

16:51

Блудный Свин

Валерий Кузьмич - главный творец последних чемпионств ЦСКА (исключая последний сезон, где видна рука Гончаренко). До его прихода Слуцкий болтыхался с ЦСКА в зоне 4-6 места. В этом году в ЦСКА нет Непомнящего, нет Гончаренко... вылет из Кубка, позор в Лиге Чемпионов... максимум - 4-5 место в РФПЛ... Запомните этот пост!

16:18

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