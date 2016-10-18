Валерий Непомнящий: "Не вижу, кто бы реально мог заменить Дзагоева и Еременко"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Монако" отметил потери в составе армейцев в лице полузащитников Романа Еременко и Алана Дзагоева. Финн отбывает дисквалификацию УЕФА, тогда как россиянин восстанавливается от травмы.

– Заменить Дзагоева и Еременко будет очень сложно, – цитирует "Р-Спорт" Непомнящего. – Это головоломка. Я, честно говоря, не вижу, кто бы мог их реально заменить. Не буду лукавить – ответа на этот вопрос у меня нет.

Натхо должен прибавлять от матча к матчу. Мне кажется, что он играет ниже своего потенциала, но это связано только с тем, что сейчас он слишком напряжен. А в таких матчах он должен себя проявить. Хочу пожелать ЦСКА удачи.