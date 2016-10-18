Валерий Непомнящий: "Не вижу, кто бы реально мог заменить Дзагоева и Еременко"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Монако" отметил потери в составе армейцев в лице полузащитников Романа Еременко и Алана Дзагоева. Финн отбывает дисквалификацию УЕФА, тогда как россиянин восстанавливается от травмы.
– Заменить Дзагоева и Еременко будет очень сложно, – цитирует "Р-Спорт" Непомнящего. – Это головоломка. Я, честно говоря, не вижу, кто бы мог их реально заменить. Не буду лукавить – ответа на этот вопрос у меня нет.
Натхо должен прибавлять от матча к матчу. Мне кажется, что он играет ниже своего потенциала, но это связано только с тем, что сейчас он слишком напряжен. А в таких матчах он должен себя проявить. Хочу пожелать ЦСКА удачи.
spetrov
П_о_в_а_р переживальщик. :))) Думаю, не вернут его. Да и если вернут, даст ли результат. Поговаривают, что и он сам не рвется сюда.
17:01
П_о_в_а_р
Витиньо надо возвращать.
16:53
Андерсен 6111
... а менять то их некем... Кузьмич прав, но это понимают все, кто интересуется футболом.
16:52
Андерсен 6111
Блудный Свин! рекомендую посмотреть историю ЦСКА: когда армейцы завоёвывали чемпионства и когда появились в команде многоуважаемый Валерий Кузьмич и Гончаренко! Посмотри по годам хотя бы!
16:51
Блудный Свин
Валерий Кузьмич - главный творец последних чемпионств ЦСКА (исключая последний сезон, где видна рука Гончаренко). До его прихода Слуцкий болтыхался с ЦСКА в зоне 4-6 места. В этом году в ЦСКА нет Непомнящего, нет Гончаренко... вылет из Кубка, позор в Лиге Чемпионов... максимум - 4-5 место в РФПЛ... Запомните этот пост!
16:18