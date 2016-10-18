Валерий Непомнящий: "Думаю, ЦСКА будет играть на победу с "Монако"

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение, что слаженная игра в обороне и стремительные контратаки могут принести ЦСКА успех в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов с "Монако". Специалист не считает, что ничья будет хорошим результатом для столичного клуба.

– Как бы странно это ни звучало, я думаю, что ЦСКА будет играть на победу, – цитирует "Р-Спорт" Непомнящего. – Полагаю, что если армейцы будут действовать от обороны, а впереди будет играть Алексей Ионов, то в обороне "Монако" будут появляться свободные зоны для контратак. Вполне вероятно, что ЦСКА сегодня начнет матч в три центральных защитника – и тогда, играя вторым номером, у армейцев есть шансы добиться успеха в ответных быстрых атаках.

Я все-таки рассчитываю на три очка. Для армейцев очень привычны такие кадровые проблемы, но все же я верю в то, что ЦСКА сможет победить. Лишь бы команда не пропустила – для меня это очень важно.

У армейцев достаточно опытные защитники, и для них не является особой проблемой игра большей частью на своей половине поля. Я считаю, что они вполне конкурентоспособны при действиях в обороне против той линии атаки, которая сегодня есть у "Монако".

Трансляция матча ЦСКА - "Монако"