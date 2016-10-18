15:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Валерий Непомнящий: "Думаю, ЦСКА будет играть на победу с "Монако"

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказал мнение, что слаженная игра в обороне и стремительные контратаки могут принести ЦСКА успех в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов с "Монако". Специалист не считает, что ничья будет хорошим результатом для столичного клуба.

– Как бы странно это ни звучало, я думаю, что ЦСКА будет играть на победу, – цитирует "Р-Спорт" Непомнящего. – Полагаю, что если армейцы будут действовать от обороны, а впереди будет играть Алексей Ионов, то в обороне "Монако" будут появляться свободные зоны для контратак. Вполне вероятно, что ЦСКА сегодня начнет матч в три центральных защитника – и тогда, играя вторым номером, у армейцев есть шансы добиться успеха в ответных быстрых атаках.

Я все-таки рассчитываю на три очка. Для армейцев очень привычны такие кадровые проблемы, но все же я верю в то, что ЦСКА сможет победить. Лишь бы команда не пропустила – для меня это очень важно.

У армейцев достаточно опытные защитники, и для них не является особой проблемой игра большей частью на своей половине поля. Я считаю, что они вполне конкурентоспособны при действиях в обороне против той линии атаки, которая сегодня есть у "Монако".

Трансляция матча ЦСКА - "Монако"

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http://rsport.ru/football/20161018/1110961609.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

...0:0 будет успехом. --- При нынешнем состоянии дел если и не успехом, то неплохим результатом. :)

16:31

spetrov

pravda1979, он и со всеми здоровыми не очень-то в атаку играл. Будем откровенны. :)

16:29

pravda1979

Вера-это конечно хорошо. Но мы забыли про то, что ЦСКА сыграет без двух ключевых футболистов, которые должны были бы заниматься конструктивной игрой в атаке. Плюс еще последний матч армейцев не вселил никакой уверенности. Вывод: Слуцкий сыграет по старой схеме- от греха подальше. 0:0 будет успехом.

16:00

Kupservas

ЦСКА будет играть на победу Монако...

15:58

spetrov

Валерий Кузьмич, это действительно будет странно. :) С какой стати вдруг? :) Впрочем, посмотрим. С верой в лучшее...

15:45

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