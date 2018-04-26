Валерий Масалитин: "Роналду проснется в Мадриде. Но кто выйдет в финал, еще вопрос"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что пока рано вручать "Реалу" путевку в финал Лиги чемпионов, несмотря на вчерашнюю гостевую победу над "Баварией" (2:1). По его мнению, в первом полуфинальном матче логичнее всего была бы ничья.

- Итог не удивил, учитывая, как складывалась игра?

- Исходя из происходившего на поле, логичнее была бы ничья, но класс "Реала" сказался. Особенно это проявляется в Лиге чемпионов, где команда действует строго на результат, - сказал Масалитин.

- Почему первый тайм у испанцев получился бледным?

- Думаю, они испытывали определенные опасения. Возможно, Зидан где-то не угадал с составом. И потом, не знаю, как на результат, но на ход встречи точно повлияли замены Роббена и Боатенга. Особенно сказался уход с поля голландца, который одним ударом может решить судьбу любой игры.

- До матча с "Баварией" Роналду забивал в Лиге чемпионов в 11-ти встречах подряд. Что случилось с ним в Мюнхене?

- Это был просто не его день. Не стоит судить португальца по одному матчу. Против него не мальчики же вышли. Немцы уделили ему очень много внимания, не оставляли свободных зон.

- Чего ждете от ответного матча?

- Уверен, что в нем Роналду себя проявит. А вот пройдет ли "Реал" в финал, еще вопрос. В противостояниях таких клубов все бывает. Никто не верил, что "Рома" пройдет "Барселону". Как показывает опыт, даже два мяча, забитых на выезде, еще ничего не гарантируют. Тем более, если восстановятся Роббен и Боатенг. А, может, у мадридцев Роналду не выйдет или еще кто-то. На данный момент шансы выглядят как 60 на 40 в пользу испанцев, но ими надо еще воспользоваться. "Бавария" может выдать суперматч, там собраны очень хорошие исполнители.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" - "Бавария" состоится 1 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)