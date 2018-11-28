Валерий Масалитин: "ЦСКА проиграл сам себе"

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Маслитин в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итоги матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионом с "Викторией" (1:2). После этой встречи российский и чешский клубы набрали по 4 очка, но команда из Пльзени опережает москвичей за счет победы в гостях, и перед заключительными встречами в группе занимает 3-е место, дающее путевку в 1/16 финала Лиги Европы. В последнем туре команда Виктора Гончаренко встретится в гостях с "Реалом".

– Армейцы играли от силы минут 15-20, – говорит Масалитин. – Потом отдали инициативу, чем воспользовалась "Виктория". Соперник заработал пенальти, слава богу не реализовал. Но потом чехи все равно забили. Гол назревал, потому что ЦСКА потерял нити игры – мяч не держался. Уже при 1:2 Сигурдссон мог забить, Обляков не попал по мячу. В обороне появлялись дыры, чем пользовались футболисты соперника. У "Виктории" была очень примитивная игра. Нападающий цеплялся за мячи и скидывал на фланги. Но – сработало.

– Как следовало действовать в обороне?

– Перестроить ее на четыре защитника, потому что тройка центральных не справлялась. Царила неразбериха.

– В Лиге чемпионов с такой игрой делать нечего?

– Конечно, только цепляться за Лигу Европы. Полтора тайма армейцы отбивались, на поле была будто другая команда. В общем, ЦСКА проиграл сам себе. (Евгений Белоусов)