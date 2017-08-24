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20:36 | Футбол — Лига чемпионов

Валерий Кечинов: "Севилью" и "Ливерпуль" не назовешь непроходимыми командами"

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Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов выразил мнение, что красно-белым в Лиге чемпионов досталась проходимая группа. Чемпиону России в самом престижном клубном европейском турнире сыграть с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

 
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– "Спартаку" попался оптимальный вариант, – начал Кечинов. – "Севилью" и "Ливерпуль" не назовешь непроходимыми командами. Сложно сказать что-то о "Мариборе", словенский чемпионат нам мало знаком. Выйти из группы по силам.

– Для этого необходимо усиление?

– Безусловно, новые футболисты нужны, ведь скоро предстоит биться на три фронта – Лига чемпионов, чемпионат и кубок.

– Как неудачный старт красно-белых отразится на их возвращении в главный европейский турнир?

– Думаю, все будет позитивно. В Лиге чемпионов любой футболист настраивается на каждый матч как на последний бой. Каждая победа вернет "Спартаку" уверенности и удачи, и в чемпионате все вернется в правильное русло. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Спартаку"– "Ливерпуль", ЦСКА – "МЮ". Live!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (8)
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James Gang

Эх, Валера... Помним как вы громили Русенборг в 95-ом! Где эти славные времена?

21:11

werder63

Валерик, ты возьми кредит, купи телевизор, посмотри Ливер! Потом ПОДУМАЙ, и только тогда говори!)))

21:01

Slim Taller

Шансы только с Марибором.А с остальными будет по пять.

21:00

Albertozi

Куда ты собрался проходить?)))

20:58

marksan

баламошка____ А какой орёл порвал бакланов?

20:58

нет желтухе!

да-да, куда им до уровня Зенита и Локомотива!!! Да и вообще до уровня РФПЛ.

20:45

баламошка

И не говори. Днари. Порвём их как Тузик грелку, или как орёл баклана.

20:42

HilariousMH

Эта помойка и третьего места не займёт..

20:40