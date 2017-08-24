Валерий Кечинов: "Севилью" и "Ливерпуль" не назовешь непроходимыми командами"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов выразил мнение, что красно-белым в Лиге чемпионов досталась проходимая группа. Чемпиону России в самом престижном клубном европейском турнире сыграть с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".
– "Спартаку" попался оптимальный вариант, – начал Кечинов. – "Севилью" и "Ливерпуль" не назовешь непроходимыми командами. Сложно сказать что-то о "Мариборе", словенский чемпионат нам мало знаком. Выйти из группы по силам.
– Для этого необходимо усиление?
– Безусловно, новые футболисты нужны, ведь скоро предстоит биться на три фронта – Лига чемпионов, чемпионат и кубок.
– Как неудачный старт красно-белых отразится на их возвращении в главный европейский турнир?
– Думаю, все будет позитивно. В Лиге чемпионов любой футболист настраивается на каждый матч как на последний бой. Каждая победа вернет "Спартаку" уверенности и удачи, и в чемпионате все вернется в правильное русло. (Евгений БЕЛОУСОВ)
James Gang
Эх, Валера... Помним как вы громили Русенборг в 95-ом! Где эти славные времена?
21:11
werder63
Валерик, ты возьми кредит, купи телевизор, посмотри Ливер! Потом ПОДУМАЙ, и только тогда говори!)))
21:01
Slim Taller
Шансы только с Марибором.А с остальными будет по пять.
21:00
Albertozi
Куда ты собрался проходить?)))
20:58
marksan
баламошка____ А какой орёл порвал бакланов?
20:58
нет желтухе!
да-да, куда им до уровня Зенита и Локомотива!!! Да и вообще до уровня РФПЛ.
20:45
баламошка
И не говори. Днари. Порвём их как Тузик грелку, или как орёл баклана.
20:42
HilariousMH
Эта помойка и третьего места не займёт..
20:40