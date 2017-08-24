Валерий Кечинов: "Севилью" и "Ливерпуль" не назовешь непроходимыми командами"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов выразил мнение, что красно-белым в Лиге чемпионов досталась проходимая группа. Чемпиону России в самом престижном клубном европейском турнире сыграть с "Ливерпулем", "Севильей" и "Марибором".

– "Спартаку" попался оптимальный вариант, – начал Кечинов. – "Севилью" и "Ливерпуль" не назовешь непроходимыми командами. Сложно сказать что-то о "Мариборе", словенский чемпионат нам мало знаком. Выйти из группы по силам.

– Для этого необходимо усиление?

– Безусловно, новые футболисты нужны, ведь скоро предстоит биться на три фронта – Лига чемпионов, чемпионат и кубок.

– Как неудачный старт красно-белых отразится на их возвращении в главный европейский турнир?

– Думаю, все будет позитивно. В Лиге чемпионов любой футболист настраивается на каждый матч как на последний бой. Каждая победа вернет "Спартаку" уверенности и удачи, и в чемпионате все вернется в правильное русло. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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