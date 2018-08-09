Валерий Кечинов – о Промесе: "Когда долго держишься в качестве лучшего игрока чемпионата, начинает притупляться мотивация"

Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов допустил, что полузащитнику красно-белых Квинси Промесу, не реализовавшему накануне в 1-м матче 3-го отборочного раунда с ПАОК (2:3) пенальти, стоит подумать о переезде в другой клуб.

- Интерес к Промесу все равно есть со стороны иностранных клубов, - уверен Кечинов. – Другое дело – конкретные предложения. Если они есть, то нужно их рассматривать. Промес – один из лучших игроков нашего чемпионата. В любом случае, когда долго им являешься, начинает притупляться мотивация, и это на пользу игроку не идет.

- То есть спрос на него не исчезнет?

- А почему должен? Да, он не забил пенальти – с каждым бывает. Зато он забил с игры. (Игорь НОВИКОВ)