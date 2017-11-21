Валерий Кечинов: "Матч с "Марибором" точно не станет легкой прогулкой для "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов отметил, что красно-белые перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" находятся на эмоциональном подъеме. Тем не менее, по его словам, эта игра будет тяжелой для команды.

– "Спартак" сейчас явно на ходу, команда движется в правильном направлении, – заявил "Известиям" экс-полузащитник красно-белых Валерий Кечинов. – Но матч с "Марибором" точно не станет легкой прогулкой для игроков Карреры. Во-первых, это Лига чемпионов, и на них будет давить груз ответственности. Во-вторых, в первой встрече словенцы уже показали, насколько они организованная команда и как они умеют создавать проблемы сопернику.

Победа над "Краснодаром" придаст "Спартаку" еще больше сил и эмоций. Такие результаты всегда помогают футболистам обрести уверенность в своих силах. Конечно, Глушаков – крайне важный игрок для московской команды, связующее звено. Надеюсь, Денис все-таки сможет принять участие в предстоящей встрече. При этом не может не радовать фантастическая форма главного лидера и лучшего бомбардира красно-белых Квинси Промеса. Думаю, в игре с "Марибором" голландец проявит себя во всей красе.

Понятно, что за плей-офф Лиги чемпионов бороться будет сложно, но возможный выход в весеннюю часть Лиги Европы станет неплохим результатом. Если все сложится таким образом, то вполне можно побороться за высокие места и даже за победу. Все-таки сейчас у "Спартака" подобрался очень хороший состав, и важно понимать, что пока есть возможность попасть в плей-офф Лиги чемпионов, нужно бороться и делать все возможное для реализации этой цели.

Игра "Спартак" – "Марибор" состоится 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.