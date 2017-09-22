Валерий Гладилин: "Отсутствие Промеса в игре с "Ливерпулем" - не катастрофа для "Спартака"

Бывший тренер "Спартака" Валерий Гладилин считает, что отсутствие нападающего Квинси Промеса в матче Лиги чемпионов с "Ливерпулем" – это потеря для красно-белых. Однако он также отметил, что против таких соперников нужны командные действия.

Напомним, ранее главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил, что Промес и полузащитник Педро Роша могут пропустить встречу из-за травм.

– В матче с "Ливерпулем" не смогут принять участие Промес и Роша. Можно ли назвать эти потери катастрофичными для "Спартака"?

– Катастрофой это назвать нельзя, потому что против такого клуба, как "Ливерпуль", нужны командные действия, - сказал Гладилин. - Конечно, играть на победу с англичанами без Промеса будет сложно, но можно построить игру за счет мобильных действий, сыграть четко и мобилизовано. От одного футболиста не должна зависеть игра команды такого уровня. Но отсутствие Промеса – это потеря для красно-белых, потому что в атаке он сейчас номер один.

– Незаменимый игрок.

– Можно и так сказать.

– Потеря этих двух футболистов – это шанс для Давыдова?

– Не знаю, поставит ли Каррера Давыдова и есть ли смысл им рисковать, потому что играть с "Ливерпулем" можно без нападающих, например, как "Барселона", с шестью полузащитниками, а форварда может исполнять любой из них. Главное – сыграть на результат.

– Насколько для Промеса катастрофичен пропуск таких статусных матчей, как с "Ливерпулем"?

– Естественно, он готовился к этим матчам. Промесу сейчас надо показывать себя, определенную игру. Думаю, он переживает, ведь такие встречи – это лакмусовая бумажка, чтобы проявить себя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что матч группового турнира Лиги чемпионов "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября в Москве.