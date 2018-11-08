Валерий Газзаев: "В матче с ЦСКА "Рома" не оставила впечатления команды серьезного уровня"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру команды в матче Лиги чемпионов с "Ромой" (1:2).

- Несмотря на то, что было удаление, команда билась и выглядела на приличном уровне, - цитирует специалиста ТАСС. - "Рома" в матче с ЦСКА не оставила впечатления команды какого-то серьезного уровня. К сожалению, не были реализованы голевые моменты, но в тоже время это послужит хорошим уроком для молодых игроков ЦСКА. Если говорить о перспективах, то будет очень сложно попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов, но при этом есть все шансы попасть в плей-офф Лиги Европы. Радует, что молодежь набирается опыта, в таких матчах, как с "Реалом" и "Ромой".

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