Валерий Газзаев: "В ЦСКА выбран правильный вектор развития"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ и заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев на "Национальном Рекламном Форуме 2017" отметил прогресс молодежи ЦСКА. Газзаев считает, что в армейском клубе выбран правильный вектор развития.
– Хочу отметить молодежь ЦСКА. Сегодня тренерский штаб очень доверяет ей, – сказал Газзаев. – И руководителям, и болельщикам необходимо набраться терпения. Сразу ничего не бывает. Молодежь очень талантлива. Игры в Лиге чемпионов будут придавать им уверенности, они прибавят в мастерстве. Считаю, что сегодня в клубе выбран правильный вектор развития. (Дмитрий СИМОНОВ)
Напомним, что накануне ЦСКА нанес поражение "Бенфике" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Команда Виктора Гончаренко набрала 6 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Уралан-13
Псевдо журналист,что ты написал?))"Напомним, что накануне ЦСКА нанес поражение "Бенфике" ,я напоминаю тебе,что ЦСКА нанёс поражение фк"БАЗЕЛЬ")))
13:47
vaysman
витинью надо в ска хабаровск в аренду, может поумнеет. да и к дому поближе.
13:43
Petcampos
Выбрали путь развития? Его не выбирали, он получился от безвыходности.
13:41
otradny
Переобувается пёс частенько
13:25
otradny
Ага...пёс,как кони просирают,бздит...как случайно выиграли начинает боготворить...непонимаю
13:24
Tribunal Z
А что мешало так в первом матче играть? Витю и Оланаре не кормить больше бананами за плохую игру.
13:19
1 JAMAL
Бенфики много не бывает ))
13:17
shpasic
молодые ребята Вернблум и Дзагоев вчера показали класс!
13:13
стс911
хайпанул, брехливый пес.
13:12
Helicopter
Точно Бенфике? (исправляйтесь) Эта молодёжь очень достойно смотрелась на уровне сверстников в молодёжной ЛЧ. Сделать на них ставке очень рациональное решение.
13:11
avlaq
Видно у него в Думе вообще работы нет.
13:05