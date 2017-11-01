Валерий Газзаев: "В ЦСКА выбран правильный вектор развития"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ и заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев на "Национальном Рекламном Форуме 2017" отметил прогресс молодежи ЦСКА. Газзаев считает, что в армейском клубе выбран правильный вектор развития.

– Хочу отметить молодежь ЦСКА. Сегодня тренерский штаб очень доверяет ей, – сказал Газзаев. – И руководителям, и болельщикам необходимо набраться терпения. Сразу ничего не бывает. Молодежь очень талантлива. Игры в Лиге чемпионов будут придавать им уверенности, они прибавят в мастерстве. Считаю, что сегодня в клубе выбран правильный вектор развития. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, что накануне ЦСКА нанес поражение "Бенфике" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Команда Виктора Гончаренко набрала 6 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Турнирное положение команд в Лиге чемпионов здесь