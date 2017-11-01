12:45 | Футбол — Лига чемпионов

Валерий Газзаев: "В ЦСКА выбран правильный вектор развития"

11

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, сейчас депутат Госдумы РФ и заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев на "Национальном Рекламном Форуме 2017" отметил прогресс молодежи ЦСКА. Газзаев считает, что в армейском клубе выбран правильный вектор развития.

 
Вчера. Базель. &quot;Базель&quot; - ЦСКА - 1:2. 65-я минута. Только что Алан ДЗАГОЕВ (№ 10) сравнял счет.ЦСКА: спасибо, что живой

– Хочу отметить молодежь ЦСКА. Сегодня тренерский штаб очень доверяет ей, – сказал Газзаев. – И руководителям, и болельщикам необходимо набраться терпения. Сразу ничего не бывает. Молодежь очень талантлива. Игры в Лиге чемпионов будут придавать им уверенности, они прибавят в мастерстве. Считаю, что сегодня в клубе выбран правильный вектор развития. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, что накануне ЦСКА нанес поражение "Бенфике" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Команда Виктора Гончаренко набрала 6 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Турнирное положение команд в Лиге чемпионов здесь

11
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 4-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Уралан-13

Псевдо журналист,что ты написал?))"Напомним, что накануне ЦСКА нанес поражение "Бенфике" ,я напоминаю тебе,что ЦСКА нанёс поражение фк"БАЗЕЛЬ")))

13:47

vaysman

витинью надо в ска хабаровск в аренду, может поумнеет. да и к дому поближе.

13:43

Petcampos

Выбрали путь развития? Его не выбирали, он получился от безвыходности.

13:41

otradny

Переобувается пёс частенько

13:25

otradny

Ага...пёс,как кони просирают,бздит...как случайно выиграли начинает боготворить...непонимаю

13:24

Tribunal Z

А что мешало так в первом матче играть? Витю и Оланаре не кормить больше бананами за плохую игру.

13:19

1 JAMAL

Бенфики много не бывает ))

13:17

shpasic

молодые ребята Вернблум и Дзагоев вчера показали класс!

13:13

стс911

хайпанул, брехливый пес.

13:12

Helicopter

Точно Бенфике? (исправляйтесь) Эта молодёжь очень достойно смотрелась на уровне сверстников в молодёжной ЛЧ. Сделать на них ставке очень рациональное решение.

13:11

avlaq

Видно у него в Думе вообще работы нет.

13:05