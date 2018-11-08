Валерий Газзаев: "Судейство Чакыра в матче ЦСКА - "Рома" было предвзятым и безобразным"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал работу главного арбитра матча Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома" (1:2) Джюнейта Чакыра.

- Не могу не отметить безобразное и предвзятое судейство со стороны бригады арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, - цитирует Газзаева ТАСС. - В моменте со вторым голом [в ворота ЦСКА], мне показалось, что нападающий итальянской команды Эдин Джеко сыграл рукой - это ошибка не только бокового арбитра, но и судьи, находящегося за воротами.

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