13:37 | Футбол — Лига чемпионов

Валерий Газзаев: "Судейство Чакыра в матче ЦСКА - "Рома" было предвзятым и безобразным"

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Бывший главный тренер ЦСКА  Валерий Газзаев раскритиковал работу главного арбитра матча Лиги чемпионов ЦСКА - "Рома" (1:2) Джюнейта Чакыра.

- Не могу не отметить безобразное и предвзятое судейство со стороны бригады арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, - цитирует Газзаева ТАСС. - В моменте со вторым голом [в ворота ЦСКА], мне показалось, что нападающий итальянской команды Эдин Джеко сыграл рукой - это ошибка не только бокового арбитра, но и судьи, находящегося за воротами.

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ЦСКА - Рома

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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