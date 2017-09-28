Валерий Газзаев: "Спартак" рад ничьей, а "Ливерпуль" расстроился. Какие ценности мы пропагандируем?!"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:4) отметил армейских болельщиков, которые поддерживали свою команду на протяжении всей игры. Он также рассказал о том, что "Спартак" в матче против "Ливерпуля" (1:1) добился неплохого результата, но нужно ставить амбициозные цели.

– Многие ругали "Спартак" за качество игры с "Ливерпулем". Но ведь красно-белые, в отличие от армейцев, добились ничьей.

– Ну и что? Вот все говорят, что "Спартак" выстоял. Но ведь в таких матчах не стоит задача перетерпеть, выжить. Нужно переигрывать соперника! А мы радуемся, что "Спартак" отстоял ничью.

– Но ведь "Спартаку" противостоял очень серьезный соперник.

– Надо понимать, что Ребров и Селихов порой творили чудеса, выручали. Результат, бесспорно, неплохой, он останется в истории. Но мы же смотрим на качество игры, на футбол. "Спартак" рад ничьей, а "Ливерпуль" расстроился. Улавливаете разницу? Какие ценности мы сегодня пропагандируем?! Нужно же всегда ставить самые амбициозные цели. Иначе мы будем радоваться ничьей или достойному поражению… Тогда никакого прогресса не ждите.

Я хочу отметить болельщиков ЦСКА. Они, несмотря на счет и качестов игры, до конца поддерживали свою команду. Вот это было очень приятно. Хочу сказать фанатам большое спасибо. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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