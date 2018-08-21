Валерий Газзаев: "Сегодня целью российских клубов должен стать финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев рассказал, какие цели нужно ставить российским клубам в европейских турнирах.

- Надо ставить задачу дойти до финала, а не бить себя в грудь за выходит из группы. Но если говорить по большому счету, то сегодня целью должен стать финал Лиги чемпионов, - цитирует Газзаева "Московский комсомольцец". - С точки зрения стадионов и всей инфраструктуры, по-европейски укомплектованных составов мы к этому готовы.

"Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Зенит"… Кто-то скажет чересчур. Но ведь и в сборную никто не верил. А я, если помните, говорил, что четвертьфинал и даже полуфинал нам вполне по плечу.

Мое мнение, и англичан бы прошли, и в финале играли, пробей удачней пенальти с Хорватией. Сами себя боимся, поэтому и нет больших задач у тех же клубов. Собственными ногами создаем некий комплекс неполноценности. А мы в 2005-м поставили задачу выиграть Кубок УЕФА и решили ее! Хотя все тогда считали меня фантазером. Скептиков всегда хватает. Но не стоит на них обращать внимания.

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