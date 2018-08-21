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Валерий Газзаев: "Сегодня целью российских клубов должен стать финал Лиги чемпионов. Мы к этому готовы"

17 августа 2016 года. Москва. Общественная Палата РФ. Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
17 августа 2016 года. Москва. Общественная Палата РФ. Валерий ГАЗЗАЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Известный российский тренер, заместитель главы комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев рассказал, какие цели нужно ставить российским клубам в европейских турнирах.

- Надо ставить задачу дойти до финала, а не бить себя в грудь за выходит из группы. Но если говорить по большому счету, то сегодня целью должен стать финал Лиги чемпионов, - цитирует Газзаева "Московский комсомольцец". - С точки зрения стадионов и всей инфраструктуры, по-европейски укомплектованных составов мы к этому готовы.

"Спартак", ЦСКА, "Локомотив", "Зенит"… Кто-то скажет чересчур. Но ведь и в сборную никто не верил. А я, если помните, говорил, что четвертьфинал и даже полуфинал нам вполне по плечу.

Мое мнение, и англичан бы прошли, и в финале играли, пробей удачней пенальти с Хорватией. Сами себя боимся, поэтому и нет больших задач у тех же клубов. Собственными ногами создаем некий комплекс неполноценности. А мы в 2005-м поставили задачу выиграть Кубок УЕФА и решили ее! Хотя все тогда считали меня фантазером. Скептиков всегда хватает. Но не стоит на них обращать внимания.

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