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07:15 | Футбол — Лига чемпионов

Валерий Газзаев: "По выступлению "Спартака" в Лиге чемпионов будут оценивать уровень всего чемпионата России"

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Знаменитый российский тренер (теперь – депутат Государственной думы РФ) Валерий Газзаев дал большое интервью "СЭ" о главных событиях в нашем футболе за последний месяц.

– Чего ждете в Лиге чемпионов от "Спартака"? И как оцените его трансферную кампанию?

– Кого приобрели спартаковцы? Атакующего хавбека из Бразилии Педро Рошу? Его нам еще предстоит оценить, но мое личное мнение: главная проблема красно-белых – все-таки оборона, допускающая серьезные просчеты. Да, в последних матчах не пропускают – но судить нужно не только по ним. Почему-то многие считают, что встреча 13 сентября в Словении будет для "Спартака" легкой прогулкой, где гарантированы три очка. Но вообще-то "Марибор" несколько лет назад дома сыграл вничью, к примеру, с "Челси"…

"Спартаку" будет сложно повторить свой результат и в РФПЛ. Тем не менее сейчас это лидер российского футбола, и по его выступлению в Лиге чемпионов будут оценивать уровень всего нашего чемпионата. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Где же ты был когда ЦСКА сливался все эти годы?

08:17

otradny

Ну да...пёс,как кони выиграли...одним словом гнида!

07:30

Уралмашевец

По высказываниям вот таких идиотов оценивают уровень развития чиновников в России. А впрочем...

07:25