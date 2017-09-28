Валерий Газзаев: "МЮ" был намного сильнее ЦСКА"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:4) не стал заострять внимание на ошибках конкретных игроков. По его мнению, английский клуб заставил армейцев допускать их.

– Не ожидали таких грубых ошибок армейцев в обороне?

– Я бы сейчас не стал заострять внимание на детских ошибках конкретных игроков – Васина, Березуцкого или Игнашевича. Дело не в этом. "Манчестер" заставлял хозяев допускать такие ляпы. Вот и все. Гости шли в отбор при атаках москвичей, контролировали мяч. Манкунианцы постоянно меняли векторы своих атак. Подопечные Моуринью почти все время в любой ситуации принимали верные решения. За доли секунд. В этом и состоит разница.

– То есть вы бы не стали ни кого конкретно обвинять?

– Нет. Под таким давлением "МЮ" ЦСКА волей-неволей допускал эти ошибки. Нужно отдать должное сопернику. Гости были намного сильнее, они все время опережали армейцев в каждом единоборстве, на каждом участке поля. Все время владели мячом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Газзаева