Валерий Газзаев: "МЮ" был намного сильнее ЦСКА"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:4) не стал заострять внимание на ошибках конкретных игроков. По его мнению, английский клуб заставил армейцев допускать их.
– Не ожидали таких грубых ошибок армейцев в обороне?
– Я бы сейчас не стал заострять внимание на детских ошибках конкретных игроков – Васина, Березуцкого или Игнашевича. Дело не в этом. "Манчестер" заставлял хозяев допускать такие ляпы. Вот и все. Гости шли в отбор при атаках москвичей, контролировали мяч. Манкунианцы постоянно меняли векторы своих атак. Подопечные Моуринью почти все время в любой ситуации принимали верные решения. За доли секунд. В этом и состоит разница.
– То есть вы бы не стали ни кого конкретно обвинять?
– Нет. Под таким давлением "МЮ" ЦСКА волей-неволей допускал эти ошибки. Нужно отдать должное сопернику. Гости были намного сильнее, они все время опережали армейцев в каждом единоборстве, на каждом участке поля. Все время владели мячом. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Сергей Игнашевич
- Виктор Васин
- Валерий Газзаев
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Манчестер Юнайтед
- Жозе Моуринью
Boooom
МЮ априори сильнее ЦСКА и по подбору игроков и по тренерскому штабу и по чемпионату в котором клуб играет, это очевидно, но это не значит что более слабый клуб не может дать бой, а вчера мы видели просто унижение кабыл, и будем честны счет 4-1 не отражает происходившего на поле, счет вполне мог быть и 8-1 например и это было бы по игре
12:15
Serenky25
Не согласен. ЦСКА просто не повезло.
12:06