Валерий Газзаев: "Гол "Бенфике" важен для карьеры Жамалетдинова"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев считает, что победа над "Бенфикой" (2:1) в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов станет хорошим заделом для армейцев. По его мнению, российская команда сыграла на выезде с самоотдачей.

- Команда играла с большим настроением и самоотдачей. Крайне важно, что забил молодой Жамалетдинов: думаю, это очень важно для его карьеры, перспективы и уверенности для игры в стартовом составе, - цитирует ТАСС Газзаева. - Важно на таком уровне забить мяч, и хочется, чтобы еще больше молодых игроков появлялось в наших ведущих клубах страны. В целом, очень хороший задел, поскольку выиграли у хорошей и сильной команды - чемпиона Португалии.

Следующий матч в Лиге чемпионов ЦСКА проведет 27 сентября в Москве против "Манчестер Юнайтед".