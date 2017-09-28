Валерий Газзаев: "Если наши клубы так играют в Лиге чемпионов, чего тогда можно ждать от нашей сборной на ЧМ-18?"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:4) отметил закономерность результата. По его словам, это связано с тем, что в чемпионате России есть лимит на легионеров.

– Результат закономерен?

– К сожалению, да…

– ЦСКА и "МЮ" – команды совершенно разного уровня?

– Качество игры, командные действия, единоборства, техническая оснащенность, тактическая выучка "МЮ" на порядок выше, чем у ЦСКА. Бросилась в глаза дикая уверенность гостей в своих силах, которая не перерастала в самоуверенность. И нужно во весь голос сейчас сказать об очень важной проблеме.

– Какой?

– Если мы на уровне клубов так играем в Лиге чемпионов, чего тогда можно ждать от нашей сборной на домашнем чемпионате мира? Есть же аксиома. Сильные клубы – сильная сборная. Вот и все. Нам нужно менять многое в нашем футболе. Я уже не раз приводил в пример ЦСКА и "Зенит". Эти клубы выигрывали Кубок УЕФА, а потом сборная становилась бронзовым призером Euro-2008. А сегодня на поле мы увидели избиение армейцев. Нужно это признать, как бы мне не было обидно об этом говорить. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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