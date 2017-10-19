Валерий Газзаев: "ЦСКА нужно было проявлять агрессию с первой минуты против "Базеля"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "СЭ" отметил, что поражение армейцев от "Базеля" (0:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов не вселяет оптимизма в перспективы клуба.

– Каковы теперь перспективы ЦСКА в этой Лиге чемпионов?

– Сложно сказать… Этот матч оптимизма точно не вселил. Такие игры отдавать нельзя. С настолько осторожной игрой – особенно в первом тайме – сложно рассчитывать на успех. Да и после перерыва особо ничего не создали. Одним словом, армейцы впереди не убедили. А проявлять агрессию нужно было не во втором тайме, а с первой минуты.

– "Спартак" накануне произвел фурор?

– Безусловно. "Спартак" сыграл феерично! Были эмоции, игра, которая вызывала гамму чувств. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Газзаева