Валерий Газзаев: "ЦСКА и "Локомотив" могут выйти из группы в Лиге чемпионов"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев заявил, что и ЦСКА, и "Локомотив" имеют шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Армейцы сыграют в группе G против "Реала", "Ромы" и "Виктории" Пльзень, а железнодорожники - в группе D c "Порту", "Шальке" и "Галатасараем".

- ЦСКА, несмотря на то, что значительно омолодился, и это почти новая команда, имеет шансы на выход из группы, - цитирует РИА Новости Газзаева. - Все же репутация команды всегда должна быть на высоком уровне, омолодился состав или нет. И я думаю, что ЦСКА, учитывая его авторитет и репутацию, вполне по силам побороться за второе место в группе и путевку в плей-офф.

"Локомотив" реально должен ставить перед собой конкретную задачу по выходу из группы. Ему это вполне по силу. И "Галатасарай", и "Шальке", да даже и "Порту", наверное, клубы такого же уровня, как и "Локомотив" сегодня. Ему попалась очень хорошая группа по итогам жеребьевки.

Даты группового турнира:

1-й тур - 18/19 сентября

2-й тур - 2/3 октября

3-й тур - 23/24 октября

4-й тур - 6/7 ноября

5-й тур - 27/28 ноября

6-й тур - 11/12 декабря

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