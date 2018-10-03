Валерий Газзаев: "Абсолютно заслуженная победа ЦСКА!"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев - о победе армейцев над "Реалом" (1:0).

- Прежде всего, хочу поздравить ЦСКА, молодую команду с действительно очень важной победой. Для молодых игроков это станет огромным опытом в психологическом плане. Такие результаты дают возможность прогрессировать. Что касается самой игры, то это абсолютно заслуженная победа. Армейцы использовали свой шанс в атаке. Конечно, "Реал" владел территориальным преимуществом. Но хозяева здорово оборонялись. Нельзя сказать, что мадридцы давили, превалировали.

Очень большая, заслуженная победа. Вся команда сыграла организованно, на результат. Я бы выделил Мариу Фернандеса, Акинфеева и, конечно же, Влашича. За что удалили Акинфеева? Я так и не понял. Сложно было судить, что произошло. То ли он заступился за игрока. То ли что-то еще...

Мне очень понравилась игра армейцев. Молодежь в дальнейшем уверенно сможет провести матчи с "Ромой" и на выезде с "Реалом". (Виталий Айрапетов)

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