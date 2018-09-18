Валерий Баринов: "В Греции было страшнее, чем в Стамбуле. Там монетами бросали"

Известный актер, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов поделился впечатлениями от Стамбула, где пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем".

- В последний раз на матч еврокубков был, по-моему, в Лионе, - заявил Баринов. - В Стамбуле далеко не в первый раз, я здесь даже снимался. Был и на матче с "Галатасараем" в 2002 году. Стамбул - очень интересный город. Но он стал лучше, потому что стал чище. Сегодня прогулялись, пообедали на берегу Босфора. Прекрасно! Страшно в 2002-м не было. Страшнее было в Греции на матче с АЕК. Потому что там не просто орут, а бросаются пятигранными монетами. Нам сказали надеть головные уборы, - сказал Баринов. (Илья Андреев)