Валер Жермен: "Надеюсь, Траоре забьет в Лиге чемпионов, но не в ворота "Монако"

Нападающий "Монако" Валер Жермен в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что его команда постарается реабилитироваться после недавнего поражения от "Тулузы" (1:3). Также он выразил надежду, что форвард армейцев Ласина Траоре, арендованный у монегасков, не сможет отличиться в предстоящей встрече, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Нас ждет важный матч, такими были два предыдущих и следующие, – сказал Жерме. – Спаренные матчи с ЦСКА во многом определят судьбу "Монако" в этой Лиге чемпионов. Хотим выиграть после поражения от "Тулузы".

– Как команда себя чувствует после поражения?

– Все нормально, провели восстановительное мероприятия. Хотелось победить, это позволило подняться в таблице, почувствовать себя увереннее перед выездом в Москву. Но это не помешает нам выйти на поле и показать, что "Монако" – большой клуб.

– "Монако" будет играть без Фалькао. Вы готовы его заменить?

– Это решать тренеру, он определяет состав. Матч Лиги чемпионов сложнее чемпионата Франции. Мне доводилось на острие атаки, и неплохо получалось. Если доверят место в составе, то достойно проведу игру.

– В ЦСКА играет Траоре, права на которого принадлежат "Монако". Рады встретиться с вашим одноклубником?

– С удовольствием с ним встречусь, желаю ему всяческих успехов, надеюсь он еще забьет в Лиге чемпионов, но только не в наши ворота.