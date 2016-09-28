01:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Валер Жермен: "Каждый игрок "Монако" выложился на 100 процентов"

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Капитан "Монако" Валер Жермен после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (1:1) отметил самоотдачу своих партнеров. Монегаски сумели спастись от поражения лишь на четвертой добавленной минуте благодаря голу Камиля Глика.

– Мы пережили очень непростой матч, у нас были проблемы с реализаций, – цитирует L'Equipe Жермена. – Это правда, что гол в итоге получился слегка неожиданным. Но пусть даже мы не показали хорошую игру, каждый из нас выложился на 100 процентов. Надеюсь, завоеванное очко поможет нам пройти в плей-офф. Мяч после удара Глика полетел по нереальной траектории. Надеюсь, это придаст уверенности и ему, и всей команде.

 

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