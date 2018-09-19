"Валенсия" – "Ювентус": трансляция – в 22.00

В среду, 19 сентября, "Ювентус" начинает свой путь в групповом турнире Лиге чемпионов-2018/19. В этом турнире туринская команда играет в одной группе с "Валенсией", "Манчестер Юнайтед" и "Янг Бойз". Первую игру в форме "Юве" в Лиге чемпионов Криштиану Роналду проведет в Испании на стадионе "Месталья" с "Валенсией". Встреча в Валенсии стартует в 22.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Валенсия" – "Ювентус".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Валенсия" – "Ювентус": прямая трансляция