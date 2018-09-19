"Валенсия" - "Ювентус": Роналду дебютирует в Лиге чемпионов за туринцев, Черышев - в запасе

Стали известны составы "Валенсии" и "Ювентуса" на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Форвард туринцев Криштиану Роналду выйдет на поле в стартовом составе. Для него это первый матч за "Юве" в Лиге чемпионов.

Хавбек сборной России Денис Черышев остался в запасе "летучих мышей".

"Валенсия": Нету - Рубен Везу, Габриэл, Мурильо, Гайя - Солер, Парехо, Васс, Гонсалу Гедеш - Родриго, Батшуайи.

Запасные - Доменек, Гамейру, Черышев, Диакаби, Торрес, Пиччини, Санти Мина.

"Ювентус": Щенсны - Жоау Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандру - Хедира, Пьянич, Матюиди - Бернардески, Манджукич, Криштиану Роналду.

Запасные - Перин, Бенатиа, Дибала, Дугалас Коста, Куадрадо, Эмре Джан, Ругани.

"Валенсия" - "Ювентус": Лига чемпионов, групповой турнир, 1-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)