"Валенсия" – "Ювентус": прямая трансляция – в 22.00

Сегодня, 19 сентября, "Ювентус" с Криштиану Роналду начинают путь в Лиге чемпионов. Португалец выиграл последние три Лиги чемпионов с "Реалом", а летом перебрался в Турин. Сможет ли он привести "Старую синьору" к долгожданному кубку? Сегодня "Юве" проведет матч 1-го тура группового турнира главного клубного турнира Европы в гостях с "Валенсией". Встреча на "Месталье" начнется в 22.00 по Москве. Кроме этих двух команд в группе H играют "Янг Бойз" и "Манчестер Юнайтед".

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Валенсия" – "Ювентус".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Валенсия" – "Ювентус": прямая трансляция