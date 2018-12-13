"Валенсия" с Черышевым обыграла "МЮ", "Ювентус" с Роналду уступил "Янг Бойз"

"Валенсия" обыграла "Манчестер Юнайтед" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 2:1. Победу "летучим мышам" принесл курьезный автогол защитника "МЮ" Фила Джоунса, который пытался выбить мяч в подкате за пределы поля, но отправил его в сетку.

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел в стартовом составе. Он провел на поле 66 минут, после чего был заменен на Короминоса Торреса.

"Янг Бойз" обыграл "Ювентус" - 2:1. Дубль в этой встрече сделал Гийом Оаро.

"Юве" финишировал в этой группе первым, "МЮ" - вторым. Эти команды сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Валенсия", которая стала третьей, отправляется в Лигу Европы. "Янг Бойз" завершил еврокубковые выступления.

Лига чемпионов

Группа H

"Валенсия" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2:1 (1:0)

Голы: Солер, 17 (1:0). Джоунс, 47 - в свои ворота (2:0). Рэшфорд, 87 (2:1).

"Валенсия": Доменеч, Пиччини, Везу, Диакаби, Лато (Гарай, 51), Солер, Кондогбья, Батшуайи, Парехо, Черышев (Торрес, 66), Мина (Родриго, 68).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Байи, Джоунс, Рохо (Янг, 46), Мата, Погба, Феллаини, Фред (Рэшфорд, 57), Перейра, Лукаку (Лингард, 69).

Предупреждения: Валенсия, 11. Лато, 28. Байи, 30. Рэшфорд, 81.

Судья: Кабаков (Болгария).

12 декабря. Валенсия. Стадион "Месталья".

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ювентус" (Италия) - 2:1 (1:0)

Голы: Оаро, 30 - с пенальти (1:0). Оаро, 68 (2:0). Дибала, 80 (2:1).

"Янг Бойз": Вельфли, Мбабу, Камара, Бенито, Гарсия, Соу (Вютрих, 90+1), Лаупер, Эбишер, Нгамале (Шик, 85), Оаро, Фасснахт (Бертоне, 80).

"Ювентус": Щенсны, Куадрадо (Сандру, 23), Бонуччи, Ругани, Де Шильо (Дибала, 72), Бентанкур, Пьянич (Эмре Джан, 65), Бернардески, Дуглас Коста, Манджукич, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Камара, 62. Бернардески, 64. Гарсия, 72. Вельфли, 83.

Судья: Штилер (Германия).

12 декабря. Берн. Стадион "Stade de Suisse Wankdorf".