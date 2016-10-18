Вальбуэна - в запасе "Лиона" на матч с "Ювентусом"

Стали известны составы "Лиона" и "Ювентуса" на матч группового турнира Лиги чемпионов. Бывший хавбек московского "Динамо" Матье Вальбуэна остался в запасе хозяев. Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Лион": Лопеш - Рафаэл, Янга-Мбива, Нкулу, Диакаби, Морель - Гоналон, Толиссо, Дардер - Ляказетт, Фекир.

Запасные - Горжелен, Гаспар, Ферри, Тузар, Геззаль, Вальбуэна, Корне.

"Ювентус": Буффон - Бонуччи, Барцальи, Эвра - Дани Алвес, Лемина, Пьянич, Хедира, Алекс Сандру - Игуаин, Дибала.

Запасные - Нету, Маттьелло, Бенатиа, Эрнанес, Куадрадо, Стураро.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Лион" - "Ювентус"