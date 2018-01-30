Вагнер Лав: "Готов помочь "Бешикташу" в Лиге чемпионов"

Новичкок "Бешикташа" Вагнер Лав в своем Инстаграме сказал, что намерен выступать за команду из Стамбула с полной отдачей, также как до этого выступал за "Аланьяспор". Соглашение бывшего нападающего ЦСКА с новым клубом рассчитано на 2,5 года.

- Бомбардир любви готов помочь команде в Лиге чемпионов, - написал 33-летний форвард. - Я очень счастлив. Это - новый этап в моей карьере. Сделаю максимум возможного, чтобы играть так, как в "Аланьяспоре", и даже лучше. Есть более 30 миллионов фанатов и я надеюсь вернуть им ту любовь, которая была у них до моего приезда.

Напомним, "Бешикташ" впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов при текущем формате турнира. Соперником турецкой команды по 1/8 финала турнира является "Бавария". Первый матч состоится 20 февраля в Мюнхене, ответный - 14 марта в Стамбуле.