Вадим Васильев: "В детстве вместе с папой был ближе к ЦСКА"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что для него это особенная встреча. По словам руководителя, игра очень важна для обеих команд с турнирной точки зрения, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Как напутствовали команду на матч с ЦСКА?

– Специально ничего не говорили. На игру Лиги чемпионов все и так мотивированы без лишних слов. Излишнее давление оказывать на ребят не стоит. Понятно, что для нас матч эмоциональный, особенный. Москва – мой город.

– В детстве за какую команду болели?

– Папа за ЦСКА. Я страстным болельщиком не был, но вместе с папой был ближе к армейцам. Для меня это эмоциональная встреча, но эмоции отойдут на второй план. Завтра будет важный матч для обеих команд. Предстоящие встречи с ЦСКА важны и тем, что сыграют определенную роль в турнирной таблице и в рейтинге УЕФА. Франция немного отстает от России, так что здесь получается результат на два фронта.

– В параллельных матчах кто-то потеряет очки. Игры с ЦСКА позволят "Монако" говорить о евровесне?

– Пока рано еще говорить об этом. Если мы пройдем эти две игры хорошо, то это даст положительный заряд команде. Но вопрос о выходе из группы решится чуть позже.

– Сильно ли скажется на команде отсутствие Фалькао?

– Для нас это отрицательный момент, очень рассчитывали, что он выйдет на поле. Но травмы неотъемлемая часть футбола.