Вадим Васильев: "Траоре завтра захочет доказать, что "Монако" зря отдал его в аренду"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что нападающий соперника Ласина Траоре будет очень мотивирован, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Напомним, 26-летний француз принадлежит "Монако" и выступает за армейцев на правах аренды.

– После жеребьевки не общались с Евгением Гинером насчет того, чтобы договориться о неучастии Траоре в матчах с "Монако"?

– Мы расстроились этим фактом, не предусмотрели. Но с нашей стороны было бы несерьезно обращаться к ЦСКА с подобным вопросом. Сделка заключена, договоренности имеются. Только на момент перехода Траоре нам предстояло еще побороться за выход в групповой турнир, и о том, что будем играть с ЦСКА, точно не думали. Хотя обычно такие вещи мы включаем в контракт.

– Следите за карьерой Траоре в ЦСКА? Удалось ли раскрыться ему в Москве?

– Он еще не до конца проявил себя. Уверен в одном – завтра Ласина будет очень мотивирован. У него будет желание доказать, что мы зря отдали его в аренду.

– Армейские болельщики потирали руки – в Москву возвращается Вагнер Лав. Но нападающий перешел в Турцию. Почему?

– Вагнер не привык быть игроком скамейки запасных. Он всегда играл в стартовом составе. Ему было сложно принять возвращение Фалькао. Он понимал, что приоритет будет отдаваться Фалькао при условии, что тот будет здоров. Мне кажется, что Вагнеру было тяжело психологически принять это. Решение о трансфере – обоюдное. Он выбрал вариант с постоянной игровой практикой.