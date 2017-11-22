Вадим Васильев: "Сезон еще длинный"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев после поражения от "РБ Лейпциг" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:4) отметил, что сезон еще длинный. Монегаски лишились шансов на выход в плей-офф.

- У этой команды есть сила, но мы не знаем, сколько времени потребуется, чтобы команда стала хорошо играть, - цитирует пресс-служба клуба Васильева. - Уверен, что все игроки будут показывать свою силу в течение сезона. Еще есть время. Прежде всего, это проблема не технического плана, я уверен, а психологическая, требую большего от своих игроков.