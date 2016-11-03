02:13 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Вадим Васильев: "Рады, что "Монако" заработал три очка, но чувства двоякие"

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Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев выразил мнение, что у ЦСКА есть хорошие молодые игроки, которых важно не потерять в будущем. Армейцы потерпели крупное поражение от "Монако" на выезде со счетом 0:3, все три мяча московский клуб пропустил в первом тайме.

– У ЦСКА есть хорошая молодежь, которую важно не растерять, – приводит ТАСС слова Васильева. – Молодые ребята обыграли нашу команду, которая считается сильной во Франции. Что касается матча – мы рады, что смогли заработать три очка, хотя чувства после такой победы двоякие. Конечно, мы могли заработать эти три очка в играх против других соперников, но в таких важных матчах эмоции не должны преобладать над разумом. Нам было важно сыграть так, как во втором тайме первой встречи против ЦСКА и мы этого добились. После первого тайма стало понятно, что наша команда сможет добиться победы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3755488

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