Вадим Васильев: "Рады, что "Монако" заработал три очка, но чувства двоякие"

Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев выразил мнение, что у ЦСКА есть хорошие молодые игроки, которых важно не потерять в будущем. Армейцы потерпели крупное поражение от "Монако" на выезде со счетом 0:3, все три мяча московский клуб пропустил в первом тайме.

– У ЦСКА есть хорошая молодежь, которую важно не растерять, – приводит ТАСС слова Васильева. – Молодые ребята обыграли нашу команду, которая считается сильной во Франции. Что касается матча – мы рады, что смогли заработать три очка, хотя чувства после такой победы двоякие. Конечно, мы могли заработать эти три очка в играх против других соперников, но в таких важных матчах эмоции не должны преобладать над разумом. Нам было важно сыграть так, как во втором тайме первой встречи против ЦСКА и мы этого добились. После первого тайма стало понятно, что наша команда сможет добиться победы.