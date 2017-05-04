Вадим Васильев: "Пройти "Ювентус"? Чудеса случаются, нужно в это верить"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев после первого полуфинала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:2) отметил, что команда будет серьезно настраиваться на ответный поединок. По его словам, нужно верить в то, что еще можно выйти в финал.

- Играли против отличной команды, - приводит L'Equipe слова Васильева. - У нас было несколько моментов, но Буффон провел сегодня великолепный матч. Все равно я горжусь командой. Мы все еще в Лиге чемпионов. Не знаю, какие наши шансы. Если бы забили сегодня, был бы совсем другой разговор.

Сейчас сосредоточимся на матче с "Нанси", потому что борьба за чемпионство продолжается. А уже потом будем думать об ответном матче. Чудеса случаются, нужно в это верить.

Трансляция матча "Монако" - "Ювентус"