Вадим Васильев: "Новый стадион придаст дополнительный импульс ЦСКА"

Вице-президент "Монако", ставшего одним из соперников ЦСКА по группе Лиги чемпионов, Вадим Васильев отметил, что с армейским клубом сложились исключительно деловые отношения. По словам руководителя, он рад, что "Монако" будет играть на новом стадионе ЦСКА.

– Знаете, что будете играть на новом стадионе ЦСКА?

– Спасибо за приятную информацию. Это, безусловно, здорово, даже при том, что придаст дополнительный импульс ЦСКА. Очень рад за то, что в России появляется инфраструктура лучшего мирового уровня. Надеюсь, это отразится на развитии российского футбола.

– Можно сказать, что у вас с руководством ЦСКА за последнее время сложились товарищеские отношения? Траоре – в ЦСКА, по Вагнеру вы проводили консультации...

– Нет. Думаю, речь не о товарищеских, а исключительно о деловых отношениях.