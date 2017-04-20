Вадим Васильев: "Неважно, кто будет соперником "Монако" по полуфиналу"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев подчеркнул после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:1), что команда уже добилась большого успеха. Представитель чемпионата Франции вышел в полуфинал турнира, одержав победу над немцами по сумме двух встреч. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Монако" – "Боруссия".

– Нас переполняет гордость за команду, – приводит L’Equipe слова Васильева. – В начале сезона мы не ожидали, что сможем пройти так далеко, но знали: у нас отличная команды и тренер высочайшего класса. Неважно, кто будет нашим соперником по полуфиналу. У "Монако" нет предела.