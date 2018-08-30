Вадим Васильев назвал "Атлетико" и "Боруссию" фаворитами группы "Монако"

Вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев поделился своим мнением о перспективах команды в Лиге чемпионов. В группе А монегаски сыграют с "Атлетико", "Боруссией" и "Брюгге".

- Учитывая, что команда за последние четыре сезона по разу выходила в 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов, есть ли надежда на повторение этого результата?

- Это крайне трудно. В этой группе есть два фаворита. "Атлетико" - явный фаворит. Думаю, что "Боруссия" тоже сегодня смотрится предпочтительнее. Не в плане качества, а в плане того, что более сыгранная команда. И "Брюгге" тоже не надо списывать со счетов. Это сильная, хорошая команда. У нас там есть фарм-клуб - "Серкль Брюгге". Думаю, что многие их болельщики придут поболеть за "Монако". Уверен, что на стадионе будет особая атмосфера. (Игорь РАБИНЕР)

Лига чемпионов-2018/19. Состав всех групп