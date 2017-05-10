Вадим Васильев: "Мы признаем, что "Ювентус" был сильнее"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (1:2) отдал должное туринской команде. Вместе с тем, он отметил прогресс монегасков, которые за три четыре сезона проделали путь от второго дивизиона Франции до полуфинала Лиги чемпионов. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Ювентус" – "Монако".

– Мы гордимся выдающимся выступлением на европейской арене, – приводит официальный сайт "Монако" слова Васильева. – В мае 2013 года в это время мы играли во втором дивизионе Франции, а сейчас в полуфинале Лиги чемпионов. Хочу поздравить игроков, тренерский штаб и всех сотрудников клуба. Мы признаем, что "Ювентус" был сильнее.