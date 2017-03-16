Вадим Васильев: "Монако" показал игру топ-клуба"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3:1) выразил удовлетворение победой и выходом в следующий этап. Он также отметил игру 18-летнего полузащитника Кильяна Мбаппе, который стал автором первого гола.

– У нас настоящая команда, – приводит RTL слова Васильева. – Первый тайм был великолепен. "Монако" показал игру топ-клуба. Этот успех положительно скажется на коэффициенте УЕФА, это хорошо для Франции. Желаю завтра удачи "Лиону".

"Монако" намерен сохранить Мбаппе. Он воспитанник нашей академии, чем мы очень гордимся.