08:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Вадим Васильев: "Матч "Манчестер Сити" - "Монако" стал рекламой уровня лиги 1"

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Вице-президент "Монако" Вадим Васильев выразил разочарование по поводу поражения команды от "Манчестер Сити" (3:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом он похвалил своих футболистов.

– Я разочарован результатом, но горжусь игрой ребят, – цитирует AFP Васильева. – Они выложились на поле по полной. Хотя, вероятно, выйти дальше будет очень сложно. Это была хорошая реклама уровня лиги 1. Болельщикам наверняка понравилось. Я никогда не видел такого хоккейного счета.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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футбол_2018

Браво Монако и МС!!!Это гимн атакующему футболу!!Браво!!!!!!

08:57

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