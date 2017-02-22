Вадим Васильев: "Матч "Манчестер Сити" - "Монако" стал рекламой уровня лиги 1"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев выразил разочарование по поводу поражения команды от "Манчестер Сити" (3:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом он похвалил своих футболистов.

– Я разочарован результатом, но горжусь игрой ребят, – цитирует AFP Васильева. – Они выложились на поле по полной. Хотя, вероятно, выйти дальше будет очень сложно. Это была хорошая реклама уровня лиги 1. Болельщикам наверняка понравилось. Я никогда не видел такого хоккейного счета.