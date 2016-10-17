Вадим Васильев: "Дзагоев и Еременко? Не всегда побеждает команда с сильнейшим составом"

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что большое значение будет иметь настрой. По словам руководителя, не всегда выигрывает команда с сильнейшим составом, передает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– За ЦСКА не сыграют Дзагоев и Еременко. Насколько это на руку монегаскам?

– По поводу потерь ЦСКА лучше ответят представители армейского клуба. По практике могу сказать, что не всегда побеждает команда с сильнейшим составом. Два года назад, когда у нас было много травмированных, одержали знаменитую победу над "Арсеналом". В таких случаях выходит на первый план настрой на игру.

– Сыграет ли роль начало матча в 21.45 в холодную погоду?

– Безусловно, это преимущество для армейцев. Наши футболисты не привыкли к таким температурам – в Москве достаточно холодно.

– Как вам стадион ЦСКА?

– Рад, что в Москве появилась такая арена. В столице появляется все больше современной инфраструктуры – "Спартак" уже играет на своем стадионе, строятся еще арены. Надеюсь, это поможет популяризовать футбол.

– Есть ли в составе ЦСКА игрок, которого вы хотели бы в "Монако"?

– Все, ребята, я пошел, – улыбнувшись, на прощание сказал Васильев.