23:53 15 августа | Футбол — Лига чемпионов

В юбилей Василия Березуцкого ЦСКА не проигрывает

2

Защитник Василий Березуцкий провел свой пятисотый официальный матч в составе ЦСКА. 356 из них пришлись на чемпионат России, 95 - на еврокубки, 48 - на Кубок и Суперкубок России и 1 - на Кубок премьер-лиги. Лишь два футболиста красно-синих смогли преодолеть рубеж в 500 матчей - Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. Любопытно, что партнеры Василия никогда не портили защитнику ЦСКА юбилей, поздравляя его набранными очками. (Алексей МОРОЗ)

Юбилейные матчи Василия Березуцкого

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1

17.07.2002

ЧР

Кр.Советов (д)

2:0

50

10.04.2005

ЧР

Кр.Советов (д)

5:0

100

03.05.2006

КР

Зенит (д)

1:0

150

05.08.2007

ЧР

Спартак Нч (г)

1:1

200

06.11.2008

КУ

Фейенорд (г)

3:1

250

16.03.2010

ЛЧ

Севилья (г)

2:1

300

29.05.2011

ЧР

Кубань (д)

1:1

350

28.10.2012

ЧР

Терек (г)

2:1

400

13.08.2014

ЧР

Терек (д)

1:0

450

06.03.2016

ЧР

Спартак (д)

1:0

500

15.08.2017

ЛЧ

Янг Бойз (г)

1:0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Valdemarson

Давай ещё 500!

00:28

KARIMOFF

Отличная статистика! Вася, передай её всем остальным в ЦСКА!

00:21