В юбилей Василия Березуцкого ЦСКА не проигрывает

Защитник Василий Березуцкий провел свой пятисотый официальный матч в составе ЦСКА. 356 из них пришлись на чемпионат России, 95 - на еврокубки, 48 - на Кубок и Суперкубок России и 1 - на Кубок премьер-лиги. Лишь два футболиста красно-синих смогли преодолеть рубеж в 500 матчей - Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. Любопытно, что партнеры Василия никогда не портили защитнику ЦСКА юбилей, поздравляя его набранными очками. (Алексей МОРОЗ)
Юбилейные матчи Василия Березуцкого
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1
|
17.07.2002
|
ЧР
|
Кр.Советов (д)
|
2:0
|
50
|
10.04.2005
|
ЧР
|
Кр.Советов (д)
|
5:0
|
100
|
03.05.2006
|
КР
|
Зенит (д)
|
1:0
|
150
|
05.08.2007
|
ЧР
|
Спартак Нч (г)
|
1:1
|
200
|
06.11.2008
|
КУ
|
Фейенорд (г)
|
3:1
|
250
|
16.03.2010
|
ЛЧ
|
Севилья (г)
|
2:1
|
300
|
29.05.2011
|
ЧР
|
Кубань (д)
|
1:1
|
350
|
28.10.2012
|
ЧР
|
Терек (г)
|
2:1
|
400
|
13.08.2014
|
ЧР
|
Терек (д)
|
1:0
|
450
|
06.03.2016
|
ЧР
|
Спартак (д)
|
1:0
|
500
|
15.08.2017
|
ЛЧ
|
Янг Бойз (г)
|
1:0
Valdemarson
Давай ещё 500!
00:28
KARIMOFF
Отличная статистика! Вася, передай её всем остальным в ЦСКА!
00:21