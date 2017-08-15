В юбилей Василия Березуцкого ЦСКА не проигрывает

Защитник Василий Березуцкий провел свой пятисотый официальный матч в составе ЦСКА. 356 из них пришлись на чемпионат России, 95 - на еврокубки, 48 - на Кубок и Суперкубок России и 1 - на Кубок премьер-лиги. Лишь два футболиста красно-синих смогли преодолеть рубеж в 500 матчей - Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. Любопытно, что партнеры Василия никогда не портили защитнику ЦСКА юбилей, поздравляя его набранными очками. (Алексей МОРОЗ)

Юбилейные матчи Василия Березуцкого