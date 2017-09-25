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18:53 | Футбол — Лига чемпионов

В воротах "Ливерпуля" в матче со "Спартаком" сыграет Кариус


Лорис Кариус займет место в воротах "Ливерпуля" на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп. Немецкий голкипер в текущем сезоне провел две игры, включая поединок первого тура Лиги чемпионов против "Севильи" (2:2). Основным вратарем команды считается Симон Миньоле, на счету которого семь игр в сезоне. 

- Лорис сыграет в "Старте". Не уверен, что нужно под Лигу чемпионов выбирать вратаря отдельно, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. - Тут речь идет о выступлении. Каждый может допускать ошибки, и решение принимается от того, как вратарь выглядит на тренировках и в матчах.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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