В воротах "Ливерпуля" в матче со "Спартаком" сыграет Кариус

Лорис Кариус займет место в воротах "Ливерпуля" на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака". Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп. Немецкий голкипер в текущем сезоне провел две игры, включая поединок первого тура Лиги чемпионов против "Севильи" (2:2). Основным вратарем команды считается Симон Миньоле, на счету которого семь игр в сезоне.

- Лорис сыграет в "Старте". Не уверен, что нужно под Лигу чемпионов выбирать вратаря отдельно, - цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. - Тут речь идет о выступлении. Каждый может допускать ошибки, и решение принимается от того, как вратарь выглядит на тренировках и в матчах.

Матч "Спартак" - "Ливерпуль" состоится 26 сентября, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.