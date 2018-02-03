В УЕФА рассчитывают, что Киев станет идеальным хозяином финалов Лиги чемпионов

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен сказал, что провел много встреч, обсуждая вопросы подготовки Киева к проведению финалов Лиги чемпионов. Решающий матч женского розыгрыша турнира состоится 24 мая на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, сильнейшая мужская команда Европы будет определена 26 мая на поле НСК "Олимпийский".

- Я провел уже много встреч с лицами, ответственными за проведение финальных матчей. В планах - еще несколько разговоров, после чего я вернусь в Швейцарию, - цитирует ukrinform.ua Каллена. - Потом мы продолжим работать с Федерацией футбола Украины (ФФУ), властями Киева, персоналом стадиона и т.д. дистанционно. Постоянно будем на связи.

Рассчитываем, что Украина станет идеальным хозяином финалов Лиги чемпионов, и эти события пройдут на высоком уровне.