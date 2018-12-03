В УЕФА подтвердили, что ВАР будет использоваться с 1/8 финала Лиги чемпионов

С 1/8 финала в Лиге чемпионов будет использоваться система ВАР, сообщает официальный Твиттер УЕФА. Президент организации Александр Чеферин отметил, что такое решение было принято после успешного тестирования системы видеопомощи арбитрам.

Таким образом, со стадии плей-офф арбитры в спорных ситуациях смогут принять решение при помощи повтора момента.

Система ВАР может использоваться для пересмотра ключевых судейских решений, которые влияют на результат: правильно ли забит гол, определение офсайда, назначение 11-метрового удара, справедливость удаления и.т.д.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo – UEFA (@UEFA) 3 декабря 2018 г.

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