Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:10 | Футбол — Лига чемпионов

В учебник по математике вошла задача о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов

7

Задача по математике о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов сезона-2016/17 вошла в один из школьных учебников, сообщает Твиттер издания "Спорт день за днем". Ученикам предлагается определить, какое место по итогам группового турнира заняла российская команда.

Текст задания (приведен полностью и без исправлений):

В таблице показаны результаты группового этапа футбольного турнира "Лига чемпионов" 2016/2017 в группе E. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Первое место в группе занимает команда, набравшая наибольшее число очков. Какое место в группе заняла команда "ЦСКА"?

Напомним, в прошлом сезоне армейцы выступали в главном еврокубковом турнире в группе с "Байером", "Монако" и "Тоттенхэмом". ЦСКА не одержал ни одной победы, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения. Таким образом, столичная команда набрала 3 очка и заняла четвертое место в группе.

7
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Новоуепинни

А че такую задачу не включили: "Команда Спартак в таком-то году проиграла все 6 матчей с общей разницей мячей 1-18. С каким средним счетом проигрывала народная команда Спартак?"

14:36

совва

это какой класс? мало того что элементарная задача, так еще и в виде теста...

14:31

совва

про других и писать нехрен))

14:27

Ратислав

Составители задачника не СЭксе работают? :)

14:25

armi

А чего удивляться таким задачкам в учебнике? Нынче всякая вошь мнит себя великим учителем наравне с Ушинским. Вот и здесь такая зацепилась.Наверно благодаря беконовской приверженности. имхо

14:24

shpasic

ну, вы поняли о ком я - о самом сильном футболисте FIFA18)

14:14

shpasic

а про рекорд Акинфева не вошла задачка?)

14:13