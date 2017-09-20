В учебник по математике вошла задача о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов

Задача по математике о выступлении ЦСКА в Лиге чемпионов сезона-2016/17 вошла в один из школьных учебников, сообщает Твиттер издания "Спорт день за днем". Ученикам предлагается определить, какое место по итогам группового турнира заняла российская команда.
Текст задания (приведен полностью и без исправлений):
В таблице показаны результаты группового этапа футбольного турнира "Лига чемпионов" 2016/2017 в группе E. За победу команде начисляется 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0 очков. Первое место в группе занимает команда, набравшая наибольшее число очков. Какое место в группе заняла команда "ЦСКА"?
Напомним, в прошлом сезоне армейцы выступали в главном еврокубковом турнире в группе с "Байером", "Монако" и "Тоттенхэмом". ЦСКА не одержал ни одной победы, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения. Таким образом, столичная команда набрала 3 очка и заняла четвертое место в группе.
Вот какие нынче задачи по математике в школе. pic.twitter.com/wbw7l9XxVU– Спорт День за Днем (@sportsdailyru) 20 сентября 2017 г.
Новоуепинни
А че такую задачу не включили: "Команда Спартак в таком-то году проиграла все 6 матчей с общей разницей мячей 1-18. С каким средним счетом проигрывала народная команда Спартак?"
14:36
совва
это какой класс? мало того что элементарная задача, так еще и в виде теста...
14:31
совва
про других и писать нехрен))
14:27
Ратислав
Составители задачника не СЭксе работают? :)
14:25
armi
А чего удивляться таким задачкам в учебнике? Нынче всякая вошь мнит себя великим учителем наравне с Ушинским. Вот и здесь такая зацепилась.Наверно благодаря беконовской приверженности. имхо
14:24
shpasic
ну, вы поняли о ком я - о самом сильном футболисте FIFA18)
14:14
shpasic
а про рекорд Акинфева не вошла задачка?)
14:13